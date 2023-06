O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, chegou esta terça-feira a Minsk, Bielorrússia, num voo proveniente da cidade russa de Rostov. A confirmação foi feita por Alexander Lukashenko, Presidente bielorrusso e mediador de um acordo que concedeu asilo no seu país ao líder dos mercenários, a troco do fim da rebelião durante a qual Prigozhin levou as suas forças até às portas de Moscovo.









Ver comentários