Líder liberal alemão e ministro defende fornecimento de armas pesadas à Ucrânia

O líder dos liberais alemães e ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, defendeu este sábado o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia ao mesmo tempo que manifestou apoio ao chanceler Olaf Scholz, que tem reservas sobre esta questão.

"A Ucrânia precisa de ajuda militar e, para poder ganhar, também de armas pesadas", afirmou Lindner, sobre a invasão russa da Ucrânia, num discurso no primeiro congresso do Partido Liberal alemão (FDP, na sigla original) desde que integra o Governo da Alemanha.

Lindner, que fez esta intervenção por videoconferência a partir de Washington, onde está em quarentena por causa da covid-19, rejeitou, por outro lado, as críticas que têm sido feitas ao líder do Governo, o chanceler Olaf Scholz, do Partido Social-Democra (SPD).