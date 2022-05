Líderes do G7 vão falar no domingo sobre a guerra com Zelensky

Os líderes do G7 vão falar sobre a guerra na Ucrânia no domingo, num encontro virtual em que participará o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta sexta-feira o Governo alemão.

A reunião ocorre no dia do 77.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que é assinalado pela Rússia na segunda-feira.

"É uma data histórica que marca o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, que trouxe terror, destruição e morte à Europa", disse a porta-voz do Governo alemão, Christiane Hoffmann, numa conferência de imprensa regular, citada pela agência francesa AFP.