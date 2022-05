Líderes europeus tentam hoje acordo político sobre embargo ao petróleo russo

Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) vão esta segunda-feira, num Conselho Europeu em Bruxelas, tentar um acordo político para embargar o petróleo russo, que abrangerá dois terços das importações europeias e incluirá exceções temporárias.

Segundo a informação avançada por fontes europeias horas antes do arranque da cimeira na capital belga, "o Conselho Europeu pretende alcançar hoje um acordo político sobre um embargo ao petróleo russo".

Numa altura em que a UE ainda não conseguiu alcançar consenso para avançar com um embargo gradual e progressivo ao petróleo russo, como proposto pela Comissão Europeia há quase um mês, o assunto estará na agenda dos líderes europeus, prevendo-se que a medida abranja "dois terços das importações [europeias} de petróleo da Rússia, ou seja, todo o petróleo marítimo proveniente da Rússia".

Face às críticas de países mais dependentes do petróleo russo, como a Hungria, estão previstas ainda "exceções temporárias para garantir a segurança do aprovisionamento de certos Estados-membros".

"Este é um feito notável para a UE, que está totalmente unida e empenhada em aumentar a pressão sobre a Rússia", assinalaram as mesmas fontes, adiantando que este novo pacote de sanções inclui também a expulsão do maior banco russo, o Sberbank, a suspensão de três emissores estatais russos e ainda o alargamento da lista de indivíduos que cometeram crimes de guerra na Ucrânia.

Em causa está o sexto e novo pacote de sanções contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, proposto pela Comissão Europeia no início de maio, após a instituição ter abrangido, no anterior conjunto de medidas restritivas, a proibição da importação de carvão.

O pacote mais recente, apresentado por Bruxelas há quatro semanas, prevê uma eliminação total e gradual da importação de todo o petróleo russo para assim reduzir a dependência energética europeia face à Rússia, estipulando também uma derrogação de um ano suplementar para Hungria e Eslováquia.

A Hungria já veio rejeitar a proposta de um embargo progressivo da UE ao petróleo russo nos termos propostos pela Comissão Europeia, alegando que põe em causa a segurança energética do país.

A guerra na Ucrânia expôs a excessiva dependência energética da UE face à Rússia, que é responsável por cerca de 45% das importações de gás europeias. A Rússia também fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importado pela UE.

Os líderes da UE iniciam hoje em Bruxelas uma Esta cimeira extraordinária de dois dias, voltará a contar com a participação, por videoconferência, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que na semana passada deplorou a "falta de unidade" entre os 27 sobre o aumento das sanções à Rússia.

Na carta-convite dirigida aos líderes dos 27, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, sublinhou a necessidade de a UE continuar unida na resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

A primeira sessão de trabalhos da cimeira, com início agendado para hoje às 16:00 locais (15:00 de Lisboa), será consagrada totalmente à Ucrânia, com Zelensky a intervir logo no arranque da discussão.