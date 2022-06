Líderes pró-russos de Zaporijia admitem integração da região na Rússia

As forças pró-russas que controlam parte de Zaporijia pretendem realizar um referendo no outono para integrar esta região do sul da Ucrânia na Rússia, anunciou esta quarta-feira um líder local.

"É minha profunda convicção que isso [referendo sobre integração] pode ser feito no outono", disse o chefe da administração civil e militar de Zaporijia, Yevgeny Balitsky, ao canal estatal Rossiya-24, citado pela agência espanhola EFE.

Balitsky, que foi nomeado por Moscovo após as tropas russas terem conquistado parcialmente Zaporijia, disse que "quase 80%" da região está sob controlo da Rússia e de milícias pró-russas.