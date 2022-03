"Linha de defesa ucraniana está a reforçar posições": Enviado especial da CMTV à Ucrânia sobre 19.º dia de guerra

A noite desta segunda-feira em Kiev está calma e as sirenes de ataque anti-aéreo ainda não soaram na capital ucraniana. No entanto Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à Ucrânia, dá conta de uma "violenta" sequência de disparos que riscaram os céus de Kiev ao início desta noite.Alfredo Leite diz que a "linha de defesa ucraniana está a reforçar posições", embora se note que as "forças russas não estão a conseguir progredir no terreno".Na madrugada desta segunda-feira, por volta das cinco da manhã, as tropas de Putin lançaram um míssil que atingiu um prédio habitacional a 10 quilómetros de Kiev. A zona de impacto ocorreu nas escadas. Para além de elevados danos, o enviado especial da CMTV dá conta de dois mortos e três feridos graves. Cerca de 20 pessoas tiveram ainda de ser assistidas.