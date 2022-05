Lituânia começou a abastecer gás à Polónia através de novo gasoduto

A Lituânia inaugurou um gasoduto que permite à Polónia receber, através do terminal do porto lituano de Klaipeda, gás natural liquefeito (GNL) para suprir parte do gás que a Rússia deixou de lhe fornecer, noticiou esta segunda-feira a imprensa local.

O combustível regaseificado começou a fluir domingo à tarde para a Polónia através do gasoduto construído pela operadora lituana Amber Grid, de acordo com o site da televisão pública LRT.

A construção do gasoduto Polónia-Lituânia começou em 2015 e terminou este ano. O gasoduto percorre 508 quilómetros entre Jauniunai, no sul da Lituânia, e Holowczyce, no leste da Polónia.