Londres oferece apoio à Suécia e à Finlândia em caso de ataque russo

O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, ofereceu esta quarta-feira o apoio do seu país à Finlândia e Suécia em caso de um ataque russo no âmbito do eventual processo de adesão dos dois países nórdicos à NATO.

"É inconcebível que o Reino Unido não forneça apoio à Finlândia e Suécia se alguma vez forem atacados, mesmo sem a existência de um acordo formal" de ajuda militar, disse Wallace em conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo finlandês Antti Kaikkonen, na cidade finlandesa de Niinisalo.

Os dois ministros observaram exercícios militares das Forças Armadas finlandesas nesta localidade do oeste do país, onde também participaram tropas dos Estados Unidos, Reino Unido, Estónia e Letónia.