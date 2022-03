Macron diz que invasão russa foi "choque elétrico" para NATO

O Presidente francês considerou esta quinta-feira que a NATO recebeu um "choque elétrico" com a invasão russa na Ucrânia, sublinhando que os Aliados responderam de maneira "firme" e "unida", "frustrando os prognósticos" do Kremlin.

Falando em conferência de imprensa no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), pouco depois de ter participado na cimeira de líderes da Aliança, Emmanuel Macron recordou as palavras que proferiu em novembro de 2019 numa entrevista à revista britânica The Economist, quando considerou que a Aliança estava em "morte cerebral".

"A NATO acaba de receber um choque elétrico - eu que falava em morte cerebral em dezembro de 2019 -, o choque elétrico é que a conflitualidade voltou às suas fronteiras, porque a Rússia lançou uma guerra. Não contra um dos nossos membros, mas contra um vizinho próximo", afirmou.