Macron propôs a Putin incluir ONU na solução para bloqueio de Odessa

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hesta terça-feira que propôs ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, uma resolução na ONU para levantar o bloqueio russo ao porto ucraniano de Odessa e permitir a exportação de cereais ali bloqueados.

"Propus, na discussão que tive, juntamente com (o chanceler alemão) Olaf Scholz, no sábado passado, ao Presidente Putin que tomássemos a iniciativa de apresentar uma resolução nas Nações Unidas, para dar um enquadramento muito claro a esta operação", disse Macron após uma cimeira europeia em Bruxelas.

Enquanto a Rússia está a impor um bloqueio aos portos ucranianos no Mar Negro, em particular o porto de Odessa, a Ucrânia procura uma solução para exportar cerca de 20 milhões de toneladas de cerais armazenados nos silos do país.