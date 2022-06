Emmanuel Macron expressou esta quarta-feira o desejo de uma vitória da Ucrânia sobre a Rússia, mas alertou para a necessidade de Zelensky ter de negociar "em algum momento" com Putin, garantindo que a UE estará presente nessas conversações para garantir a segurança do povo ucraniano. "O Presidente ucraniano terá de negociar com a Rússia, e nós, europeus, estaremos presentes naquela mesa para oferecer garantias de segurança", referiu Macron, durante uma visita às tropas francesas ao serviço da NATO destacadas na base de Mihail Kogalniceanu, Roménia.









Ver comentários