Maioria diz que Rússia é a principal culpada da guerra

A maioria dos inquiridos no Barómetro/Intercampus considera que a culpa da guerra deve-se exclusivamente à Rússia. Sobre as responsabilidades da NATO e dos Estados Unidos da América (EUA) no conflito na Ucrânia, cerca de um terço considera que ambos têm culpas no que está a acontecer naquele país.Quase três quartos (74,7 por cento) dos inquiridos dizem que a Rússia é a única culpada do conflito, enquanto 14 por cento consideram que a Ucrânia também tem culpa.Questionados sobre se a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que engloba 30 países, incluindo Portugal) tem culpa na guerra que se vive na Ucrânia, 51,7 por cento respondem que não, e 33,5 por cento respondem que sim. Sobre a responsabilidade dos EUA, 48,1 por cento dizem que os norte-americanos não têm culpa, enquanto 35,9 por cento consideram que têm.No que respeita à resposta dada quer pela União Europeia quer pelos EUA, a maioria dos inquiridos (59,3%) considera que os esforços da UE e dos EUA deveriam ser ampliados, ao passo que 32,2 % dizem que está a ser dada a resposta certa no conflito. Antes da guerra começar, há cerca de um mês, 62,8% dos portugueses não acreditava numa eventual invasão da Ucrânia por parte da Rússia, enquanto 34,8% achava que ia haver uma invasão.