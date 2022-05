A maior parte dos inquiridos no Barómetro CMTV defende a demissão do executivo da Câmara de Setúbal, na sequência da polémica envolvendo refugiados ucranianos. Cerca de três quartos (74%) dos inquiridos afirmaram estar a par do que aconteceu na Câmara de Setúbal. À pergunta se acha que o presidente da Câmara de Setúbal e os restantes membros do executivo camarário deveriam demitir-se e dar lugar a novas eleições Autárquicas no concelho, a maior parte (63,7 por cento) disse que sim, enquanto 23 por cento consideram que não deve haver demissão do executivo dirigido pelo comunista André Martins.









