"Mais ataques e menos navios russos": Ministro ucraniano promete investimento em drones

A Ucrânia poderá fazer mais ataques com drones contra navios de guerra russos, disse à Reuters o ministro da Transformação Digital ucraniano, que desempenhou um papel fundamental na construção da indústria daquele tipo de armamento no país, após uma série de ataques marítimos."Haverá mais drones, mais ataques e menos navios russos. Isso é certo", disse Mykahailo Fedorov, em entrevista na sexta-feira, quando questionado sobre os recentes ataques perto da Crimeia.A Ucrânia realizou, esta semana, vários ataques com recurso a drones marítimos e mísseis contra a frota naval russa do Mar Negro e nas imediações da península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014.De acordo com a Reuters, a Rússia reconheceu um ataque de mísseis ucranianos que danificou, esta semana, um navio de guerra e um submarino, e afirma ter contido todos os ataques de drones marítimos.De acordo com o Fedorov, a Ucrânia está a testar sistemas de Inteligência Artificial (IA) que podem localizar alvos a vários quilómetros de distância e guiar até eles, mesmo que as comunicações externas sejam interrompidas por medidas de guerra eletrónica."Neste momento está tudo em fase de testes, mas alguns drones que estamos a comprar utilizam a IA para reconhecer alvos. Numa floresta, podem detetar um alvo e reconhecer se se trata de uma pessoa, de um tanque ou de um determinado veículo. Estas tecnologias estão a ser utilizadas ativamente".