Mais de 3 mil golfinhos morreram no Mar Negro desde o início da guerra, revela estudo

"Não temos provas de que os sons de baixa frequência de tantos navios sejam a causa disto, mas também é verdade que nunca tivemos tanto ruído por um período tão extenso de tempo – e a ciência exige sempre provas", disse o diretor da Fundação Turca de Investigação Marítima, Bayram Öztürk.

Um grupo de cientistas ucranianos revelou que foram encontrados mortos mais de três mil golfinhos desde o início da invasão russa. De acordo com a Blue News, os sonares das embarcações que navegam na costa do Mar Negro estão a impedir os golfinhos de encontrar comida.Os ruídos de baixa frequência emitidos pelas embarcações militares russas interferem na ecolocalização dos golfinhos, dizem os investigadores. O biólogo marinho Pavel Goldin afirmou que estes sons fazem com que os animais se desviem das rotas, nadando contra a costa devido ao "trauma acústico" Segundo o jornal alemão, cerca de 20 navios russos estão posicionados na costa ucraniana. Os cientistas temem que a guerra possa trazer consequências duradouras para os ecossistemas da região.