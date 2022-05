Ao longo do mês em que as tropas russas ocuparam as vilas e as cidades dos arredores de Kiev, entre 27 de fevereiro e 29 de março, foram bombardeadas perto de 40 escolas, 18 delas com mais de 500 alunos. A escola de Buzova, uma vila a 32 quilómetros da capital, foi atingida vinte vezes, por mísseis, obuses e morteiros.









