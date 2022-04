Mais de duas dezenas de pessoas foram detidas este sábado em Moscovo e São Petersburgo durante protestos contra a ofensiva russa na Ucrânia, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Moscovo, o protesto estava marcado para as 12h00 (hora de Lisboa), no Parque Zaryadye, muito próximo do Kremlin. A polícia começou rapidamente a deter pessoas sentadas nos bancos do parque, durante uma tempestade de neve.