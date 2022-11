Mais de seis milhões de residências na Ucrânia continuavam este sábado sem eletricidade após os devastadores ataques russos desta semana, numa altura em que os termómetros já registam temperaturas abaixo de zero em grande parte do país.



Apesar de as equipas de reparação estarem a trabalhar sem descanso desde os ataques de quarta-feira e já terem conseguido religar as três centrais nucleares afetadas, apenas cerca de metade da capacidade de abastecimento foi reposta, o que significa que milhões de pessoas estão privadas de energia elétrica, aquecimento e, nalguns casos, de água.









