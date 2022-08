Mais três navios partem de Odessa com 58 mil toneladas de cereais

As autoridades ucranianas comunicaram esta quinta-feira a partida do porto de Chornomorsk, na região de Odessa, de três navios com mais de 58 mil toneladas de cereais, com destino à Turquia, Reino Unido e Irlanda.

Esta é a segunda operação através do corredor estabelecido sob supervisão turca e da ONU, após a operação de segunda-feira pelo navio Razoni com 26.500 toneladas de grãos.

Estas operações seguem o acordo alcançado a 22 de julho entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pela ONU e Ancara, para desbloquear toneladas de grãos ucranianos e aliviar a crise alimentar global.