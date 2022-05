"Make beer not war": avião polaco homenageia Ucrânia durante voo

Um pequeno avião polaco desenhou, este sábado, no espaço aéreo da Polónia, as palavras "make beer not war" (que poderá ser traduzido para: faça cerveja, não guerra). As palavras poderam ser lidas pelos milhares de utilizadores ativos no flightradar24.com, um website que segue as rotas de voo.A aeronave levantou voo em Poznan, na Polónia, dirigindo-se inicialmente para oeste antes de começar a traçar as palavras.Ao longo de quase quatro horas, o avião completou meticulosamente a frase com quase 65 quilómetros de largura, antes de aterrar novamente em Poznan, já durante a noite.