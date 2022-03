Esta quinta-feira, com o estalar do conflito armado na Ucrânia e o lançamento de uma ofensiva russa, rapidamente forma milhares os ucranianos que começaram a fugir do país. A par dos aviões, autocarros ou comboios, na zona de fronteira com a Polónia houve mesmo que pusesse, literalmente, malas à estrada e fugisse pela fronteira terrestre com o que conseguiu juntar.

Ver comentários