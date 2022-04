Foram descobertos

centenas de corpos de civis na cidade de Bucha, na Ucrânia,

Iryna Filkina tinha duas filhas que procuravam a mãe há semanas. Prestes a completar 53 anos e com o sonho de se tornar maquilhadora profissional, foi atingida pela metralhadora de um veículo blindado quando seguia de bicicleta a caminho de casa. "Estava a 15 minutos", disse uma das filhas, Olha Shchyruk, que fugiu de Bucha após o início da guerra. Soube que a mãe tinha sido baleada a 5 de março, mas o paradeiro da progenitora era, até então, desconhecido.

This is Iryna before #Russia came to our land. She was learning makeup and had plans. She lived in Bucha.

This is her hand with manicure on the graphic photo that many of you have seen. Russians killed Iryna and hundreds of humans like her. Just because they were Ukrainians. pic.twitter.com/CSMJsdK9NZ