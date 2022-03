Marcelo elogia esforço solidário dos portugueses e apoia plataforma WeHelpUkraine

O Presidente da República declarou esta terça-feira o seu apoio à plataforma "We Help Ukraine" e elogiou o esforço solidário dos portugueses.Num vídeo disponibilizado no YouTube, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o "projeto solidário nacional e global que liga pessoas" através de uma plataforma que se propõe ser o "ponto de encontro de quem precisa de ajuda e de quem quer disponibilizar alojamento, medicamentos e ofertas de trabalho" para as vítimas da guerra na Ucrânia."Os portugueses são assim", afirma o Presidente da República, congratulando-se com o esforço dos milhares de portugueses que já se juntaram ao #wehelpUkraine.A plataforma global www.wehelpukraine.org destina-se a "ligar pessoas a precisar de ajuda na Ucrânia, ou em fuga, com pessoas e organizações que podem fornecer apoio", afirmam os seus promotores."O projeto arrancou em Portugal no dia 27 de fevereiro e já mobilizou milhares de pessoas e organizações para disponibilizar e gerir a plataforma, que é um ponto de encontro entre quem precisa de alojamento, medicamentos ou ofertas de trabalho, com quem está disponível para dar essas ajudas", afirma a nota.Está disponível um 'contact center' em inglês, português e ucraniano para atendimento por telefone, 'e-mail', mensagens instantâneas, videoconferência e outros canais de comunicação."Num muito curto espaço de tempo, e por impulso de Hugo de Sousa, dezenas de pessoas, empresas e organizações juntaram-se para pôr em movimento esta plataforma que é, antes de mais, uma resposta do mundo livre às atrocidades de uma guerra sem sentido nem razão e também uma afirmação civilizacional", afirma a nota.O movimento pode ser seguido em https://www.facebook.com/wehelpukraineorg, https://www.instagram.com/wehelpukraineorg/ e https://www.linkedin.com/company/wehelpukraineorg.