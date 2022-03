Mariana Mortágua acusa sócio de dono da Global Media: "É um oligarca russo”

Mariana Mortágua – Os pagamentos do jornal sempre se mantiveram e não são mil euros mensais mas cerca de metade. Sou deputada há vários anos e sempre cumpri o meu dever de denunciar quem achei por bem e continuarei a fazê-lo independentemente das retaliações que possam existir.– O sócio de Marco Galinha é um oligarca russo, nascido nos Urais. Eu tive oportunidade de investigar esta pessoa. Foi dono da maior empresa de energia dos Urais. Vendeu umas participações à ex-mulher do segundo maior oligarca da Rússia e vendeu uma outra participação a si próprio através do offshore Elmex.– Estes milionários continuam a ser protegidos pelo Governo, que tem de fazer o levantamento destas pessoas, mas recusa-se a fazê-loMarco Galinha, acionista maioritário do grupo Global Media, dono do ‘JN’ e ‘DN’, defendeu ontem o sócio e sogro Mark Leivikov depois de este ter sido alvo de duras críticas por parte da dirigente e deputada do BE, Mariana Mortágua, que o acusou de "oligarca russo" com ligações a Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, autor da invasão da Ucrânia.Num comunicado público, Galinha disse esta sexta-feira que "Leivikov é um excelente sogro, pai e avô". "Mora em Portugal há mais de 10 anos, e é cidadão da Áustria há mais de 20 anos", sublinhou. Segundo sabe o empresário português, Leivikov "não está em nenhuma lista de oligarcas". Galinha acrescentou ainda que Mark Leivikov é seu sócio minoritário na Flugraph, uma das empresas do Grupo BEL, que "somente tem ativos imobiliários". "O Grupo BEL é uma sociedade integralmente detida por capitais nacionais com um rigoroso plano de compliance elaborado de acordo com os mais exigentes requisitos nacionais", vincou.