Marinheiro ucraniano tenta afundar iate de patrão russo para se vingar

Um marinheiro de nacionalidade ucraniana foi detido este sábado pela Guarda Civil de Calvià, em Maiorca (Espanha) por tentar afundar o iate do patrão, de nacionalidade russa, que estava parado na marina de Port Adriano, no sudoeste da ilha.O homem tentou abrir um buraco para afundar o iate 'Lady Anastasia', com 48 metros de comprimento e avaliado na módica quantia de sete milhões de euros.

avança o jornalO homem teria chegado ao porto na manhã deste sábado aparentemente revoltado após ver imagens da ocupação russa na Ucrânia. Num ato de vingança, o marinheiro entrou na casa das máquinas do navio para abrir várias válvulas e provocar uma infiltração que levaria o navio a fundar-se.Antes de deixar o iate, ele avisou o resto da tripulação do que tinha feito, que, por sua vez, alertaram as autoridades e conseguiram evitar que o iate afundasse.

No tribunal, o detido assegurou ao juiz que o proprietário do navio "é o responsável pela produção das armas que agora estão a atacar a Ucrânia", e que informou a tripulação para que abandone o navio antes de afundar. O homem insistiu que o dono do barco "é um criminoso que ganha dinheiro a vender armas que agora matam ucranianos".



Perante as declarações, o juiz deixou-o ficar em liberdade acusado de um pequeno delito por ter causado danos à embarcação.



De acordo com a declaração do marinheiro avançada pelo jornal Última Hora , o proprietário do navio é o empresário russo Alexander Mijeev, que se dedica ao fabrico de helicópteros militares e à venda de armas ao Governo russo. A Guarda Civil está a investigar.