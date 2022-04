Mariupol ainda resiste às forças russas

A cidade de Mariupol, no Sul da Ucrânia, continuava ontem a resistir às forças russas, apesar de os últimos defensores ucranianos estarem completamente cercados em dois complexos industriais e prestes a ficar sem munições.



“A situação em Mariupol é muito difícil. Os combates prosseguem neste momento. As forças russas estão constantemente a pedir unidades adicionais para tentar tomar a cidade, mas até agora não conseguiram”, disse ontem um porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia. Os últimos defensores da cidade, um misto de fuzileiros, brigadas motorizadas, elementos da Guarda Nacional e combatentes do Regimento de Azov, estão entrincheirados nos complexos industriais Illich e Azovstal (este com mais de 11 km quadrados de extensão), que, segundo analistas, são verdadeiras “fortalezas no meio da cidade” e estão pejadas de fábricas, fornalhas, vias férreas e túneis.

