No passado sábado, dia 1 de outubro, marcou-se o dia em que a McDonald's reabriu as portas em Kiev, na Ucrânia. Marcavam as 07h locais (05h em Lisboa) e já centenas de ucranianos esperavam para voltarem a comer os famosos hambúrgueres da cadeia de fast food norte-americana.Nas redes sociais é visível a enorme fila para entrar num dos restaurantes.A cadeia de fast food estava fechada desde fevereiro de 2022, devido à invasão russa.