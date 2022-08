Mediação turca admite encontro de Putin e Zelensky

A possibilidade de um encontro entre os presidentes beligerantes da Rússia e da Ucrânia é um dos tópicos da reunião agendada para esta quinta-feira entre o líder turco Recep Erdogan, o secretário-geral da ONU, António Guterres e Volodymyr Zelensky.De acordo com informações avançadas pela imprensa turca, a reunião que vai decorrer em Lviv, no oeste da Ucrânia, surge na sequência do ‘acordo dos cereais’ que permitiu retomar as exportações ucranianas.Numa declaração feita à partida de Ankara, Erdogan referiu que "as relações entre a Turquia e a Ucrânia ao nível da parceria estratégica serão avaliadas em todos os aspetos" durante as reuniões de Lviv.Em atualização