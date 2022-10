Medvedev acusa ocidente de "destruição da estrutura do comércio mundial"

O ex-presidente russo Dmitiri Medvedev acusou esta quinta-feira as potências ocidentais de terem "destruído a estrutura do comércio mundial", enquanto a porta-voz da diplomacia, Maria Zakharova, desafiou os EUA a admitirem o seu envolvimento "nos crimes de Kiev".

"O resultado é triste. Com as suas maníacas sanções, o ocidente conseguiu uma única coisa, a rápida destruição de toda a arquitetura do comércio mundial", denunciou o atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo em comunicado no seu canal do Telegram.

O responsável russo também considerou que para os Estados Unidos, acusados de "principal instigador da guerra híbrida contra a Rússia", estas consequências serão "menos catastróficas".