Medvedev lança ameaça a Kiev com “dia do juízo final” em caso de ataque à Crimeia

O ex-Presidente russo Dmitri Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, ameaçou este domingo a Ucrânia com a chegada do "dia do juízo final", caso as autoridades ucranianas ataquem a Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.



"As consequências [do eventual ataque] são óbvias. Se algo semelhante acontecer, o dia do juízo final chegará em breve para todos eles [ucranianos]. Será muito rápido e muito duro", disse Medvedev, chefe de Estado da Rússia entre 2008 e 2012, durante uma reunião com veteranos da Segunda Guerra Mundial em Volgogrado, antiga Estalinegrado.

Em atualização