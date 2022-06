Mélenchon abandona posições pró-Rússia com invasão da Ucrânia

O líder da coligação de esquerda francesa NUPES, Jean-Luc Mélenchon, tem convergido com Emmanuel Macron quanto à posição perante a guerra na Ucrânia, apesar de, antes do início do conflito, ter assumido posições pró-russas.

Numa altura em que o Presidente da República francesa se encontra numa viagem de Estado ao leste da Europa, e em que poderá deslocar-se até Kiev, as posições dos dois principais adversários nas eleições legislativas têm sido convergentes sobre a postura a adotar face ao conflito.

Depois de, em 6 de junho, o Presidente francês ter dito que não se devia "humilhar" a Rússia, Mélenchon concordou com Macron.