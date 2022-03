Menina de 13 anos comunica apenas com os olhos após ficar ferida em ataque russo na Ucrânia

Sophia Kudrin, de 13 anos, é irmã de Polina, a criança que foi vítima de um ataque russo que abriu fogo contra a viatura onde estavam as raparigas juntamente com os seus pais. Sophia está em fase de recuperação dos graves ferimentos que sofreu, uma vez que, foi a única sobrevivente do ataque.

A jovem ficou em coma durante mais de três semanas depois de ter sido atingida com uma bala na coluna. Neste momento, comunica apenas com os olhos.

Foi retirada da Ucrânia até Roma, com a ajuda da instituição de caridade "Mother and Child", onde está a receber tratamento hospital.

A avó, Svetlana, admite ao ITV que a menina ainda não foi informada do que aconteceu à família, pois estão focados na recuperação da adolescente.

Polina foi a primeira vítima mortal a ser identificada no início do conflito. Uma imagem da jovem ficou bastante conhecida depois de ser partilhada pelo secretário da câmara Municipal de Kiev, Volodymyr Bondarenko, para homenagear a criança.