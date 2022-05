Menina de quatro anos que implorou por ajuda na fábrica de Azovstal foi resgatada sem a mãe

Uma menina de quatro anos esteve presa na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, enquanto as tropas de Putin bombardeavam o local, mas foi resgatada este fim-de-semana pelo corredor humanitário que retirou os últimos civís da zona de guerra. A mãe, Viktoria Obidina, não acompanhou a filha.



Viktoria foi deportada e a sua localização é desconhecida, embora Kiev tenha dito anteriormente que as pessoas estão a ser enviadas para Sakhalin, uma ilha ao largo da costa do Japão.







Fontes ucranianas dizem que as tropas russas estão a usar esses campos para erradicar qualquer pessoa com ligações ao governo ou militares ucranianos e deportá-los para a Rússia. Acredita-se que Viktoria tenha sido destacada porque trabalhou como médica militar no exército ucraniano.

Lyudmila Denisova, comissária de direitos humanos do parlamento ucraniano, disse ao Daily Mail: "A Alice agora está segura e, a seu tempo, será entregue a familiares que morem em zonas mais seguras da Ucrânia."