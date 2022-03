Um menino de seis anos resolveu doar um drone que recebeu como prenda de aniversário, às forças militares ucranianas.



Segundo o The Kyiv Independent, a criança é natural de Sumy, junto à fronteira da Ucrânia com a Rússia, sendo uma das cidades mais atingidas pelos confrontos da guerra.







??6-year-old boy gives his drone to Ukraine's military.



The boy from Sumy Oblast decided to give his own birthday gift to the military after hearing about their needs for UAVs, the Ukrainian parliament’s Educational Center reported.



Photo: Educational Center of Verkhovna Rada pic.twitter.com/K0he9rAGto