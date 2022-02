Um piano na guerra: Jovem toca em hotel de Kharkiv durante invasão russa da cidade ucraniana

Enquanto a guerra se instalava lá fora, e o caos começava, um rapaz é filmado a tocar piano na entrada de um hotel em Kharkiv, na Ucrânia, precisamente no momento em que as tropas russas avançavam sobre a cidade. As imagens, captadas por uma jornalista norte-americana depressa se tornaram virais.

O vídeo de poucos segundos mostra um adolescente, sentado ao piano branco colocado no hall de entrada de uma conhecida unidade hoteleira da cidade, calmamente a tocar um tema original de Philip Glass e Paul Leonard-Morgan, que integra a banda sonora da série de sucesso da Amazon ‘Tales from the Loop’.

"Um jovem rapaz toca piano num hotel em Kharviv enquanto chegam relatos de que as tropas russas já chegaram à cidade", escreve a jornalista Whitney Leaming, que captou e divulgou as imagens.