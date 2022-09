Meta derruba rede de desinformação pró-russa com 60 sites e 1600 contas falsas no Facebook

A

ma rede de desinformação em expansão com origem na Rússia procurou utilizar centenas de publicações nos meios de comunicação social e dezenas de sites de notícias falsas sobre a invasão da Ucrânia. Rede esteve ativa durante todo o verão.A empresa revelou, citada pela The Associated Press, ter identificado e desativado a operação antes que chegasse a uma grande quantidade de leitores. No entanto, o Facebook foi o maior alvo."Vídeo: Falsas encenações em Bucha reveladas", afirmou uma das falsas notícias, que culpou a Ucrânia pelo massacre de centenas de ucranianos numa cidade ocupada pelos russos."Penso que esta foi provavelmente a maior e mais complexa operação de origem russa que interrompemos desde o início da guerra na Ucrânia, no início deste ano", salientou David Agranovich, encarregue do departamento de ameaças da Meta.