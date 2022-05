Metade do território ucraniano está contaminado por minas e projéteis por explodir

Metade do território da Ucrânia, com uma área de 603.700 quilómetros quadrados dentro das suas fronteiras reconhecidas, está contaminado por minas e projéteis por explodir, disse esta sexta-feira o primeiro-ministro, Denis Shmigal.

"Surge a enorme necessidade de desminar o território. Mais de 300.000 quilómetros quadrados do território da Ucrânia estão contaminados com minas ou projéteis sem explodir", publicou Shmigal no serviço de mensagens instantâneas Telegram, segundo a agência noticiosa Unian.

No dia 23 de abril, o chefe da direção humanitária da administração militar regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, tinha indicado que a desminagem desta vasta região, por si só, levaria anos.