Milhares de pessoas gritam “salvem a Ucrânia” em protesto de Norte a Sul de Portugal

As vozes fizeram-se ouvir em ucraniano, português, inglês e até russo. Pouco importava a língua, o pensamento de todos estava com o povo ucraniano. Com as crianças em risco, as famílias destroçadas e com todos os que ficaram para trás a defender o país da invasão. “Salvem a Ucrânia” foi o apelo feito por milhares em manifestações que decorreram este domingo por todo o País, com a maior a formar-se em Lisboa, frente à Embaixada da Rússia e a dividir-se depois por dois pontos centrais da capital - o Marquês de Pombal e o Terreiro do Paço.