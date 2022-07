Milhares de ucranianos assinam petição para Boris Johnson ser o novo primeiro-ministro da Ucrânia

Johnsoniuk

Milhares de ucranianos assinaram uma petição para tornar Boris Johnson no primeiro-ministro da Ucrânia, em reconhecimento do seu apoio àquele país.Cerca de 2500 pessoas assinaram a petição, que também quer conceder ao político britânico a cidadania ucraniana.Apesar de ter perdido popularidade no Reino Unido e de ter sido forçado a anunciar a sua demissão do cargo de primeiro-ministro no início de julho, Boris Johnson continua a ser uma figura importante em Kiev pelo seu apoio à Ucrânia na luta contra a invasão russa. Na capital ucraniana, pinturas, murais e até bolos têm a semelhança deste homem, que alguns ucranianos chamam de "".A petição, dirigida ao Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, enumera os pontos fortes de Johnson: "Apoio mundial, uma posição clara contra a invasão militar da Ucrânia e ainda sabedoria nas esferas política, financeira e jurídica", afirmam.Várias horas após a petição ter sido apresentada, esta terça-feira, Boris Johnson entregou a Zelensky o Prémio de Liderança Sir Winston Churchill pel "incrível coragem, desafio e dignidade" face à invasão da Rússia.Zelensky ainda não se pronunciou sobre a petição, mas será obrigado a responder oficialmente se esta receber 25 mil assinaturas.