Um bebé de 13 meses deitado no carrinho, segurado pela mão direita da mãe, enquanto esta fala triste e cansada ao telemóvel. Uma mão estendida de uma menina de 8 anos a pedir uma sandes aos voluntários e a voracidade com que ingere o alimento depois de seis horas ao frio. Uma mulher de 71 anos que recusa uma peça de fruta para a neta, sentada no asfalto, poder comer.