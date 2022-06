Milícias russófonas e forças de Kiev trocam 144 prisioneiros de guerra de cada lado

As milícias russófonas da região de Donetsk trocaram esta quarta-feira 144 prisioneiros de guerra ucranianos por um número semelhante de combatentes separatistas, na maior troca do género efetuada desde o início da campanha militar russa na Ucrânia.

"Hoje regressaram a casa 144 combatentes da República Popular de Donetsk e da Rússia, que foram feitos prisioneiros pelo inimigo", anunciou Denis Pushilin, o líder separatista da autoproclamada entidade, através da sua conta no Telegram.

De acordo com o dirigente russófono do leste da Ucrânia, as milícias entregaram à parte ucraniana a mesmo quantidade de prisioneiros, "na sua maioria feridos" e alguns deles são "dos batalhões nacionalistas".