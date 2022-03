Muitos militares e polícias reforçaram a fronteira da Eslováquia com a Ucrânia, de forma a controlar a entrada dos refugiados, numa altura em que se estima que mais de 50 mil transpuseram o posto de controlo Uzhhorod-Vysne Nemecke.



O objetivo é fazer uma primeira verificação. Quando a passagem para a União Europeia acontece, os refugiados já sabem qual o destino que os espera nos próximos dias.

“Vou ter com a minha filha à Alemanha. O meu filho e o meu marido ficaram na Ucrânia”, diz uma mulher, também ela ucraniana, com mais de 60 anos, antes de lhe irromperem as lágrimas. “Só queria voltar para casa. Para a minha casa, para o meu país.”