Militares russos acusam comandantes de estar a matar soldados feridos

Os comandantes do exército russo estão a negar tratamento médico a soldados feridos em combate e matam-nos antes que possam regressar a casa. As acusações chegam através de militares russos capturados em solo ucraniano.Um Tenente-Coronel está a ser acusado de disparar sobre vários soldados enquanto estavam deitados à espera de tratamento médico. Segundo o Daily Mail, um outro comandante foi visto a perguntar a um militar se conseguia andar depois de sofrer uma lesão e, quando este disse que não, matou-o.A brutalidade dos russos acontece para com os ucranianos, com relatórios a revelarem que cerca de 650 civis foram mortos a tiro em Bucha, mas também parece estar a ser direcionada para os próprios compatriotas.As denúncias destes militares surgem depois de a Ucrânia acusar Putin de não querer recolher os corpos dos soldados mortos durante a guerra.Num vídeo publicado na Internet, os soldados falam com o jornalista ucraniano Volodymyr Zolkin sobre as mortes dos próprios companheiros.