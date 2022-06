Ministra da Agricultura assegura abastecimento de cereais sem ruturas

O fornecimento de cereais vai continuar sem ruturas, assegurou esta terça-feira a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admitindo, no entanto, estar preocupada com a escalada de preços e a incerteza quanto à duração da guerra na Ucrânia.

"Neste momento, e atendendo ao material que está em 'stock', aos navios que estão a chegar e aos contratos que estão firmados, não se antevê que haja rutura no fornecimento de cereais em Portugal", disse a ministra, em declarações esta terça-feira aos jornalistas, à margem do 8.º Congresso da Indústria Portuguesa Agroalimentar, organizado em Lisboa pela Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA).

A Ucrânia, há mais de três meses alvo de um conflito armado lançado pela Rússia, era responsável por 40% do milho comprado por Portugal, lembrou a ministra, reforçando que os importadores nacionais, para evitar comprometer o abastecimento nacional, encontraram mercados alternativos, na América do Norte, na América do Sul e África do Sul, e que o trigo é comprado maioritariamente a França.