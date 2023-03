Ministro da Defesa da Rússia realiza visita à frente de combate na Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, visitou um "posto de comando" na frente de batalha no leste da Ucrânia, divulgou esta sexta-feira o seu Ministério, quando é travada a batalha pela cidade de Bakhmut.

"O ministro da Defesa, general do Exército Sergei Shoigu, inspecionou uma das unidades do grupo 'Leste', no sul de Donetsk, durante as suas atividades na área da operação militar especial", refere o comunicado do Ministério da Defesa russo.

Shoigu recebeu o relatório do comandante-em-chefe do grupo, Rustam Muradov, e de outros militares sobre a situação atual e as ações do Exército na área sob sua responsabilidade, acrescentou o comunicado.