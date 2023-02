u A continuidade no cargo do ministro da Defesa da Ucrânia estava esta segunda-feira em dúvida, numa altura em que se espera a qualquer momento uma ofensiva russa de grande envergadura e em que também as forças ucranianas planeiam uma ofensiva na primavera. A saída de Oleksii Reznikov foi anunciada no domingo por um aliado do Presidente Volodymyr Zelensky e poderia estar relacionada com o combate à corrupção.









