Ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que Rússia e Brasil "têm uma visão única" sobre guerra na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, que está de visita ao Brasil, afirmou esta segunda-feira que os dois países têm a mesma visão dos acontecimentos atuais no leste europeu, nomeadamente em relação à guerra na Ucrânia. Lavrov fez as declarações no Palácio do Itamaraty, a sede da diplomacia brasileira, em Brasília, depois de agradecer ao seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, o que chamou de grande contribuição do Brasil para tentar uma solução para a guerra.

"Estamos a falar sobre várias questões muito importantes, e as visões de Rússia e Brasil são únicas em relação aos acontecimentos na Rússia. Também estamos a atingir uma ordem mundial mais justa, mais correta e baseada no direito. Nisso nós temos uma visão de mundo multipolar, levando em consideração vários países, não só alguns poucos."-Declarou Lavrov, querendo mostrar concordância entre as posições do presidente do seu país, Vladimir Putin, e do Brasil, Lula da Silva.

As afirmações de Serguei Lavrov surgem dois dias depois de Lula, em visita à Ásia, ter atacado a Ucrânia, acusando-a de ser tão responsável pela guerra quanto a Rússia, que a invadiu. E de ter acusado os EUA e a União Europeia de serem os responsáveis pelo prolongamento do terrível conflito armado que se trava na Ucrânia, com a pperda de milhares de vidas, após tropas da Rússia terem invadido o país em 24 de Fevereiro do ano passado.

Mesmo sem constar na agenda de Lavrov ou de Lula, fontes próximas ao brasileiro davam como certo um encontro entre ambos ainda nesta segunda-feira. É mais um episódio que mostra uma radicalização de Lula da Silva e um posicionamento simpático à Rússia, não obstante o brasileiro dizer que o Brasil é neutro e imparcial em relação à guerra na Ucrânia e que todos os movimentos que faz é procurando a paz.