Missão da AIEA à central nuclear de Zaporijia ocorre "nos próximos dias"

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse esta quinta-feira que a inspeção à central nuclear de Zaporijia, na Ucrânia, poderá ocorrer "nos próximos dias", enquanto a Rússia prometeu colaborar.

Em entrevista ao canal France 24, depois de um encontro em Paris esta manhã com o presidente francês Emmanuel Macron, Grossi disse que "há um acordo de princípio" com a Ucrânia e a Rússia sobre a visita à central nuclear de Zaporijia, no sul da Ucrânia e sob controlo russo, e que estão a ser discutidos os detalhes da inspeção técnica.

"A hipótese de uma fiscalização é iminente", adiantou, especificando que a inspeção poderá ser realizada dentro de poucos dias.