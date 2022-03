O ginásio da Escola João Paulo II, a 15 km de Cracóvia, foi durante os últimos dias o dormitório para mais de 70 refugiados ucranianos. Na noite passada, embarcaram em dois autocarros para Portugal. "São mães com filhos, avós com netos e várias pessoas sozinhas", contou ao CM Teresa Posser de Andrade, uma das voluntárias da Paróquia da Ericeira, envolvida no resgate de 110 refugiados que viajam para Mafra.