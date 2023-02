Mísseis russos atingem Kharkhiv ao final da noite

Várias explosões sacudiram a cidade de Kharkiv, na Ucrânia, ao final da noite deste sábado. As primeiras explosões foram escutadas por volta das 23h00 locais (menos duas horas em Portugal continental) e fontes do governo regional da segunda cidade ucraniana admitem tratar-se de um ataque com S-300, um míssil da era soviética equivalente (mas tecnologicamente inferior) aos Patriot norte-americanos.As primeiras informações, reveladas na rede social Telegram por jornalistas na cidade localizada a poucos quilómetros da fronteira com a Rússia, davam conta de várias infraestruturas industriais atingidas, desconhecendo-se a existência de vítimas.Kharkiv tem sido uma cidade massacrada pela artilharia de Moscovo desde o início da invasão russa da Ucrânia. Os militares de Kiev recuperaram – e mantiveram até hoje – território que os russos tinham tomado na região em março do ano passado.